Le retrait de Kabila entrouvre la porte d'une ère nouvelle au Congo

Un retrait exemplaire en Afrique

La décision de Joseph Kabila est unique dans l’histoire du Congo. Depuis son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960, aucun chef d’État n’a quitté le pouvoir pacifiquement. Les Congolais voient aujourd’hui une lumière percer cette fatalité.

Le dictateur Mobutu Sese Seko s’est accroché durant 31 ans et 5 mois à la présidence du Zaïre, pour le plus grand bonheur de ses partenaires politiques et en affaires. Mais pour le plus grand malheur d’un peuple exsangue. Lorsque le Léopard de Kinshasa s’enfuit au Maroc pour y trépasser, sa fortune personnelle est estimée à six milliards de dollars par l’Office des Nations unies contre le Crime et la Drogue (Unodc), la moitié de la dette publique du Congo. Son peuple, lui, vit avec un dollar par jour.

Laurent-Désiré Kabila, après avoir chassé son vieil ennemi Mobutu en 1997, a entrepris avec la même ferveur de s’accrocher au trône. Son règne durera trois ans à peine. Mzee ("le vieux"), isolé politiquement, sera abattu par un homme de sa garde rapprochée, 40 ans jour pour jour après l’assassinat de Patrice Lumumba, pour des motifs encore obscurs aujourd’hui. Il aura eu le temps de rendre au pays son nom, le Congo.

Son fils, Joseph Kabila, est au pouvoir depuis 17 ans. Il aurait dû se retirer en décembre 2016, mais des "problèmes logistiques" ont prolongé son mandat. Sa décision de partir, conformément à la Constitution, tranche avec les pratiques de l’Afrique centrale. "Pourquoi devrait-on avoir des craintes à propos de cette décision? C’est trop rare de voir un pays africain se ranger dans l’ordre constitutionnel", dit Louis Michel.

Au Rwanda, le président Paul Kagame, au pouvoir de puis 18 ans, en est à son troisième mandat, après avoir modifié la Constitution pour être réélu. Artisan de la reconstruction du pays, après le terrible génocide de 1994, il ne semble pas avoir l’intention de s’en aller. En janvier dernier, il a été élu président de l’Union africaine.

Au Burundi, Pierre Nkurunziza occupe la présidence depuis douze ans. Malgré la Constitution de son pays, il décide en 2015 d’exercer un troisième mandat. Il a annoncé en juin dernier qu’il ne serait pas candidat en 2020. Une partie de la presse burundaise le soupçonne de vouloir rétablir la monarchie.

Le président Sassou-Nguesso dirige la petite République populaire du Congo depuis vingt ans. En 2002, il instaure un régime présidentiel. En 2015, il fait sauter les verrous constitutionnels, l’âge et le nombre de mandats lui interdisant de se présenter. À 74 ans, il en est à son troisième mandat présidentiel.

Yoweri Museveni, le président de la République d’Ouganda, âgé de 73 ans, est en poste depuis 32 ans. En 2005, il fait gommer de la Constitution toute restriction qui l’empêcherait de se présenter.

Ailleurs en Afrique, beaucoup de chefs d’État se sentent aussi pris de vapeurs monarchiques (Abdelaziz Bouteflika en Algérie, Faure Gnassingbé au Togo, Omar Guelle à Djibouti, Idriss Deby Itno au Tchad, Paul Biya au Cameroun…). Au Zimbabwe, Robert Mugabe a fini par démissionner après 37 ans de pouvoir.