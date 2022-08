Les combats en Libye depuis vendredi ont fait 32 morts, 159 blessés

Des tirs nourris et des bombardements ont retenti toute la nuit vendredi , et toute la journée de samedi jusqu'à la tombée de la nuit, dans plusieurs quartiers de la capitale.

Guerre civile larvée

Deux gouvernements se disputent le pouvoir depuis mars: l'un basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Dbeibah depuis 2021 et un autre conduit par Fathi Bachagha et soutenu par le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est.