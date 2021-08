Les combats font rage en Afghanistan, pays menacé par la guerre civile

Les talibans commencent à resserrer l'étau sur Mazar-i-Sharif, la plus grande ville du nord de l'Afghanistan. Pour le président afghan, la guerre civile est inévitable.

Le chef d'État afghan se prépare à une guerre civile. Alors qu'au nord du pays, les civils fuient en masse devant l’avancée apparemment inéluctable des talibans, le président souhaite armer la population contre cette menace. Si Mazar-i-Sharif, cité historique et carrefour commercial, venait à tomber à son tour, le gouvernement n'aurait plus aucun contrôle sur le nord du pays , une région pourtant traditionnellement férocement opposée aux talibans.

C'est là que les talibans avaient rencontré l'opposition la plus acharnée lors de leur accession au pouvoir dans les années 1990. L'Alliance du Nord avait, à l’époque, trouvé refuge dans le Nord-est pour mener la résistance lorsqu'ils dirigeaient le pays, entre 1996 et 2001.

Les talibans, qui avancent à un rythme effréné, contrôlent désormais cinq des neuf capitales provinciales du Nord , alors que des combats sont en cours dans les quatre autres. Ils se sont emparés de six provinces sur 34 au total dans tout le pays.

Pourparlers de paix

Alors que les combats font rage dans le Nord, mais aussi dans le Sud autour de Kandahar et dans Lashkar Gah, une nouvelle réunion de négociations entre les talibans et le gouvernement s'est ouverte, ce mardi, en début d'après-midi à Doha. Du côté du président afghan Ashraf Ghani on se dit pessimiste quant à une quelconque percée dans les négociations de paix entre les deux parties. Le chef d’État reste néanmoins ouvert au dialogue.