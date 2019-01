Les résultats de la présidentielle en RDC peut-être publiés dans la journée

Prévue à l'origine dimanche dernier, l'annonce des résultats des élections en République démocratique du Congo (RDC) se fait toujours attendre. Officiellement, la Ceni, la commission électorale congolaise, n'a toujours pas reçu un nombre suffisant de procès-verbaux pour se positionner. Dans la nuit de mardi à mercredi, les responsables de la Ceni se sont pourtant réunis pour, disent-ils, "mener une série d'évaluations et de délibérations à l'issue desquelles elle (la Ceni) procédera à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle".

Une source au sein de la Ceni et un diplomate ont précisé s'attendre à u ne proclamation des résultats dans la journée . Pour un autre diplomate, il faudra plutôt attendre jeudi. En attendant, le siège de la commission électorale à Kinshasa est au coeur de toutes les attentions. Des policiers ont été déployés autour par crainte de violences.

La tension monte

Il faut dire que le climat est électrique en RDC. Des opposants au pouvoir ont accusé les autorités de fraude et des rumeurs font état de négociations secrètes entre le gouvernement et un candidat d'opposition, Félix Tshisekedi, en vue d'un partage du pouvoir. A Goma, dans l'est du pays, les rues se sont vidées mardi soir à la suite d'une rumeur selon laquelle la publication des résultats était imminente.