Mukwege: "J'appelle le peuple congolais à se mettre debout"

Le visage buriné par la fatigue, mais les yeux brillants et l’esprit vif, le docteur Denis Mukwege était lundi à Bruxelles pour appeler le peuple Congolais à imposer "une transition sans Kabila". Il ne croit pas en l’organisation d’élections, prévues par le pouvoir d’ici la fin de l’année, alors que la RDC s’enfonce dans une crise humanitaire et politique majeure .

"Par quel miracle ce gouvernement qui a spolié son peuple et bradé ses terres à des prédateurs va-t-il organiser des élections en six mois?", a-t-il dit lors d'une conférence de presse au Press Club Brussels, "nous avons besoin d’ élections libres et transparentes . Il est nécessaire d’avoir des élections citoyennes sans Kabila . J’appelle le peuple congolais à se mettre debout comme un seul homme".

Le gynécologue, connu comme "l’homme qui répare les femmes", est sorti de son hôpital de Panzi, où il vit retranché sous la protection de la police des Nations unies, pour mobiliser les Congolais. Il a vu assez d’atrocités et sort de sa réserve. "Au Sud Kivu, des femmes sont violées chaque jour. Au Nord Kivu, on torture, on viole, on décapite dans un silence total", dit-il, "en 30 ans, la crise humanitaire n’a jamais été aussi grave".