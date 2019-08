Nouvel exécutif en RDC, sans changement radical

Scolarité gratuite?

C’était l’une des grandes promesses de campagne de Félix Tshisekedi. Il avait annoncé la gratuité de l’éducation primaire, dès le 2 septembre prochain, dans tous les établissements du réseau public en RDC. Mais il ne sera probablement pas en mesure de tenir son engagement…

"Cela me paraît tout à fait infaisable, analyse Bob Kabamba. C’était effectivement une promesse de Tshisekedi, mais il faut voir la réalité en face: le budget de l’État est équivalent à 5,5 milliards de dollars. Or rendre l’enseignement primaire gratuit coûterait de l’ordre de 2,7 milliards de dollars. Compte tenu des dépenses qui seront à effectuer, ça me paraît impossible. Ou alors l’État se verrait contraint de ne plus payer les fonctionnaires par exemple."

Une réforme qui n’est pas vue d’un bon œil par la très puissante Église catholique. Elle qui possède une influence toute particulière dans le domaine de l’enseignement craint en effet qu’un tel projet ne favorise un nivellement par le bas du système éducatif du pays, ce à quoi elle s’oppose formellement.