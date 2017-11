"Obligée de manger mon bébé brûlé sous mes yeux"

Le Soudan du Sud, pays d’Afrique de l’Est grand comme vingt fois la Belgique, est plongé depuis décembre 2013 dans une guerre civile qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plusieurs millions de déplacés. Et pourtant, on n’en parle pas. Explications d’une des plus graves crises humanitaires que le monde ait connue.