RDC : dernier hommage à Rossy Mukendi sur fond de crise politique

Activistes, défenseurs des droits de l'Homme, opposants, parents et anonymes se sont rassemblés dans la cathédrale catholique de Kinshasa pour rendre un dernier hommage à Rossy Mukendi ce samedi alors que la République Démocratique du Congo traverse une crise politique à quelques mois de la date prévue pour l'élection du successeur de Joseph Kabila.

Rossy est "un digne fils du pays, un martyr qui ne mourra plus", a déclaré l'abbé Jean-Marie Konde dans son sermon. Il "est tombé sous les balles des gens assoiffés du pouvoir", a-t-il ajouté.

Le "combat ne s'arrêtera pas tant que les libertés publiques seront confisquées, les biens publics et les recettes nationales privatisés et l'avenir de toute la communauté sacrifié à l'autel des ambitions démesurées de quelques fils égarés et inconscients", a déclaré Gertrude Ekombe du CLC.