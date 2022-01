RDC: une ONG critique sévèrement la présidence Tshisekedi

Gabegie, corruption, absence de justice sociale… Une organisation non gouvernementale (ONG) congolaise a sévèrement critiqué vendredi la gestion du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Ce dernier a répété de son côté vouloir améliorer les conditions de vie de ses concitoyens.

Des institutions "trop gourmandes"

Plutôt qu'à l'exécution du "plan national stratégique de développement" décidé en 2020, on assiste au lancement de "projets ad hoc conçus dans le seul but de détourner de l'argent public, tout en aggravant la misère de la population", accuse l'ODP. Les institutions, telles la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Primature, sont "trop gourmandes", alors que la Santé, l'Éducation, l'Agriculture et les Infrastructures manquent de moyens, selon l'ONG.

Le pouvoir n'a pas directement répondu à ces reproches.