Reynders pour une "pression maximale" sur le régime congolais

Le Conseil de sécurité de l'ONU , dont la Belgique est membre non permanent depuis le 1er janvier, doit se réunir ce vendredi soir à New York. Selon le ministre Reynders, différents pays et organisations internationales (les Etats-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine ) sont "en train d'accorder leurs points de vue" sur l'attitude à tenir vis-à-vis de la situation en RDC. Les Etats-Unis ont enjoint jeudi les autorités électorales congolaises de "respecter" le choix des Congolais en publiant des résultats "exacts". Et Washington d'appeler également au rétablissement d'internet, coupé depuis lundi.

Où en est-on en RDC?

Trois candidats sont en course pour la succession du président Kabila - auquel la Constitution interdit d'effectuer plus de deux mandats consécutifs: son "dauphin" désigné, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary (dit ERS) et deux opposants qui ont émergé des résultats partiels disponibles avant la coupure d'internet lundi en RDC: Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, le candidat "numéro quatre", a assuré vendredi, dans un entretien au quotidien "Le Soir", avoir toutes les raisons de se montrer optimiste sur les résultats de l'élection présidentielle. "On ne peut pas arrêter un raz de marée, un plébiscite", a déclaré le candidat soutenu par deux ténors de l'opposition, Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba Gombo.