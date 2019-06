Troisième et dernier jour de funérailles pour Tshisekedi père

L'opposant historique Etienne Tshisekedi a été élevé dans l'ordre des héros nationaux de la RDC lors du troisième, et dernier jour des funérailles. Le président du Rwanda Paul Kagame, longtemps considéré comme un ennemi en RDC, était l'invité suprise et vedette des funérailles

L'ancien Premier ministre congolais et opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba, figure de l'histoire du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, a été élevé dans l'ordre des héros nationaux de la République démocratique du Congo, samedi, au troisième et dernier jour de ses funérailles.