Tshisekedi et Kabila négocient le futur gouvernement

Le cinquième président de la RDC devait prêter serment ce mardi, mais la cérémonie a été reportée au jeudi 24 janvier pour permettre d’inviter les dirigeants des États voisins et amis à la cérémonie.

La validation des résultats électoraux, samedi, par la Cour constitutionnelle, a enclenché un effet domino. Plusieurs dirigeants africains (Afrique du Sud, Kenya, Burundi, Tanzanie) ont salué l’élection de Félix Tshisekedi, en dépit des doutes émis par l’Église catholique congolaise et une étude de l’Université de New York publiée par plusieurs médias, dont le Financial Times.