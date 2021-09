Tunisie: Kais Saied, un président législateur tout- puissant

Même Bourguiba et Ben Ali n'étaient pas allés aussi loin. Kais Saied est, plus que jamais, l'homme fort du pays. Après avoir, au nom de la lutte anti-corruption, gelé les activités du Parlement et dissout le gouvernement, l'ancien professeur de droit constitutionnel a publié, mercredi, un décret lui donnant le pouvoir de légiférer, sans qu'aucune contestation judiciaire ou politique ne soit possible.