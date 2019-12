Un Rwandais condamné pour "crime de génocide", une première en Belgique

Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a reconnu Fabien Neretse coupable du crime de génocide et de plusieurs crimes de guerre commis à Kigali et à Mataba en 1994, après deux journées de délibération et au terme de six semaines de débats.

Quels étaient les faits reprochés?

Ce Rwandais de 71 ans résidant en France était accusé de crime de génocide et de crime de guerre pour avoir, en tant que co-auteur, tué un nombre indéterminé de personnes, dont treize ont été identifiées, et tenté de tuer trois personnes. Les faits s'étaient produits au Rwanda en 1994, durant le génocide des Tutsis et le conflit armé qui a opposé les Forces Armées Rwandaises (FAR) et le Front Patriotique Rwandais (FPR).