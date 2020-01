Un accord de paix en Libye pourrait être signé à Berlin

Moins d’une semaine après la réunion de Moscou, le chef du gouvernement d’union nationale (GNA) Fayez el-Sarraj et son rival, le maréchal Khalifa Haftar , se sont engagés à assister ce dimanche à la conférence de Berlin où un accord de paix pourrait être signé afin de mettre fin à la guerre civile .

Cette conférence est une initiative de la chancelière allemande Angela Merkel . Un accord de cessez-le-feu , conclu à Moscou, initié par la Russie et la Turquie, sera sur la table. Fayez el-Sarraj l’a signé, mais pas le maréchal Haftar. Une trêve est en cours entre les belligérants depuis une semaine.

Khalifa Haftar (à gauche) et le ministre allemand des affaires étrangères Heiko Maas (à droite).

L'Europe cherche sa place

L’Europe tente de trouver sa place dans le processus dominé par Ankara et Moscou. Mais elle est divisée entre les pays en faveur d’Haftar, comme la France et la Grèce, et d’autres, comme l’Italie, se trouvant derrière le gouvernement officiel.