Un face-à-face entre Saied et Karoui au deuxième tour de la présidentielle tunisienne

Le duel du second tour des élections présidentielles en Tunisie sera étonnant: le juriste Kais Saied (18,4%) se trouvera face au magnat Nabil Karoui (15,8%).

Les résultats sont officiels et l'étonnant duel du second tour de la présidentielle tunisienne entre le juriste rigoriste Kais Saied et le magnat controversé des médias Nabil Karoui, actuellement en prison, est confirmé.