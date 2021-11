Un nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud

Le variant - appelé B.1.1.529 - présenterait un nombre "extrêmement élevé" de mutations. Ces dernières sont préoccupantes, car elles pourraient aider le virus à échapper à la réponse immunitaire de l'organisme et le rendre plus transmissible.

Les premiers signes fournis par les laboratoires de diagnostic suggèrent que la présence du variant a rapidement augmenté dans la province de Gauteng , la plus peuplée du pays. Le B.1.1.529 pourrait déjà être présent dans les huit autres provinces du pays , ont-ils ajouté. D'autres cas ont été signalés au Botswana, pays voisin, et à Hong Kong auprès d'une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud.

Une situation préoccupante

L'Afrique du Sud, qui craint une nouvelle vague d'ici à la fin de l'année, est officiellement le pays le plus touché du continent par la pandémie. Il compte plus de 2,9 millions de cas et plus de 89.600 décès. Le pays a demandé à ce que le groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'évolution des virus se réunisse d'urgence vendredi pour discuter du nouveau variant.