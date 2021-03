Un rapport accablant pour la France dans le génocide au Rwanda

"Aveuglement idéologique", "lenteur des décisions, "ambiguïté. Ce fut une longue plongée pénible dans le temps. Et ses résultats sont accablants. À l'issue d'une investigation, qui rarement avait été poussée aussi loin, la Commission sur le Rwanda, établie en France en 2019, à la demande d'Emmanuel Macron, a finalement remis son rapport ce vendredi au président français pointant la "faillite de la France" dans ce pays.

Entre mars et juin 1994, plus de 800.000 personnes, majoritairement issues de l'ethnie tutsi, ont été tuées.

"La crise rwandaise s’achève en désastre pour le Rwanda, en défaite pour la France", écrivent ainsi les 14 historiens. La France est-elle pour autant complice du génocide des Tutsis? " Si l’on entend par là une volonté de s’associer à l’entreprise génocidaire, rien dans les archives consultées ne vient le démontrer ", écrivent les auteurs a contrario des accusations avancées par Paul Kagamé, l'actuel président de ce pays d'Afrique de l'Est.

Génocide tutsi

Les massacres ont eu lieu en 1994. À l'époque, en l'espace de trois mois, entre mars et juin, plus de 800.000 personnes, majoritairement issues de l'ethnie tutsi, ont été tuées dans des massacres lancés après l'attentat le 6 avril contre l'avion du président hutu Juvénal Habyarimana.

La France alors dirigée par François Mitterrand avait lancé l'opération Turquoise, une intervention militaro-humanitaire sous mandat de l'ONU entre juin et août 1994. "La France s’est longuement investie au côté d’un régime qui encourageait des massacres racistes", assènent les chercheurs.

Faisant fausse route, "la France est demeurée aveugle face à la préparation d’un génocide par les éléments les plus radicaux de ce régime . Elle a adopté un schéma binaire opposant d’une part l’ami hutu incarné par le président Habyarimana, et de l’autre l’ennemi qualifié d’"ougando-tutsi" pour désigner le Front patriotique rwandais (FPR)".

Mise en cause de François Mitterrand

Les responsabilités sont pointées aussi bien avant, que pendant et après le génocide. Ainsi au moment des massacres à la machette, Paris aurait, selon leur décryptage, "tardé à rompre avec le gouvernement intérimaire qui le réalisait et a continué à placer la menace du FPR au sommet de ses préoccupations".

Enfin, la France aurait réagi avec retard en lançant l'opération Turquoise, qui comme le concède la Commission aurait permis de sauver de nombreuses vies "mais non celles de la très grande majorité des Tutsis du Rwanda, exterminés dès les premières semaines du génocide".

À ce titre, le rapport met directement en cause l'ancien président François Mitterrand qui entretenait "une relation forte, personnelle et directe" avec Juvénal Habyarimana, le président Hutu d'un régime "raciste, corrompu et violent", relatent les historiens.