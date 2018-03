Une trentaine de morts dans plusieurs attaques, dont l'ambassade de France, à Ouagadougou

La capitale burkinabè, Ouagadougou, et plus particulièrement l'ambassade de France, ont été la cible d'attaques ce vendredi. Une trentaine de morts est à dénombrer, tandis que sept assaillants ont été abattus.

Le Service d'information du gouvernement burkinabè a parlé dans un communiqué "d'attaque terroriste perpétrée (...) par des hommes lourdement armés non identifiés". Le gouvernement a condamné des "actes lâches et barbares" et invité "les populations à garder le calme et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité". La situation est "sous contrôle" à l'ambassade de France et à l'Institut français, avait précisé auparavant l'entourage du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.