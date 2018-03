Une zone de libre-échange voit le jour en Afrique

Si quarante-quatre pays ont signé l'accord, cela veut aussi dire qu'ils sont onze à avoir décidé de ne pas le faire. C'est le cas du Nigeria, l'une des premières économies du continent, principal pays à s'être abstenu. Le président nigérian Muhammadu Buhari avait décidé de ne pas faire le déplacement dans la capitale rwandaise, après avoir accepté de "donner plus de temps aux consultations" dans son pays, où l'accord suscite une certaine opposition.

Parmi les autres non-signataires, dont la liste exacte n'a pas été communiquée, on trouve notamment l'Érythrée, le Burundi, la Namibie et la Sierra Leone. Certains pays très protectionnistes, comme l'Algérie , ont en revanche apposé leur signature.

"Certains pays ont des réserves et n'ont pas encore finalisé leurs consultations à l'échelle nationale. Mais nous aurons un autre sommet en Mauritanie en juillet et nous espérons que les pays ayant des réserves signeront alors", a déclaré le commissaire de l'UA chargé du Commerce et de l'Industrie, Albert Muchanga.