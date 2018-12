Vers un nouveau report des élections en RDC

La décision officielle devrait être annoncée dans la journée par le président de la Commission électorale. Déjà à deux fois reportées, les élections prévues dimanche en République démocratique du Congo devraient s'organiser une semaine plus tard. En cause des violences, mais aussi la destruction de "machines à voter".

Les élections, fixées depuis plus d'un an au dimanche 23 décembre, doivent organiser la sortie du pouvoir du président Joseph Kabila, qui a renoncé à briguer un troisième mandat, interdit par la Constitution. Mais en charge de l'organisation du scrutin, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) annonce être en "consultation" pour solliciter un report de "sept jours" des trois scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux. Une conférence de presse du président de la Céni, Corneille Nangaa, est attendue aujourd'hui.