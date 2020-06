Vingt ans de prison requis contre Vital Kamerhe, le "faiseur de rois"

Le procès de Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président de la RDC Felix Tshisekedi, touche à sa fin. Les plaidoiries de la partie civile et de la défense avaient lieu jeudi, dans le cadre insolite de la cour intérieure de la prison de Makala, à Kinshasa. Le procureur de la RDC a requis une peine de vingt ans de travaux forcés contre Vital Kamerhe et dix ans de déchéance de droit d'exercer une vie publique. La même peine a été demandée contre son coaccusé, Jamal Samih. La partie civile, représentant l'État congolais, a sollicité la condamnation "in solidum" des accusés à un remboursement de 47 millions de dollars et 100 millions de dollars de dommages et intérêts.