2,4 millions pour 550 Cohibas

Tous les ans, se tient à La Havane, le "Festival del Habano" qui réunit les professionnels et aficionados du cigare cubain. On y présente les nouveautés qui seront prochainement mises en vente sur le marché, on visite les manufactures ainsi que les plantations. En finale, se tient une grande soirée qui a rassemblé cette année encore un millier de personnes en provenance d’une soixantaine de pays. Grand absent pour cette vingt-deuxième édition: la Chine, coronavirus oblige. Ce pays est aujourd’hui devenu le deuxième pays importateur des cigares de l’île des Caraïbes derrière l’Espagne, mais devant la France et l’Allemagne.