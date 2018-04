A Cuba, l'éternelle transition

Au crépuscule de la présidence de Raul Castro, l'heure n'est pas à la fièvre électorale. Dans le quartier populair havanais du Cerro, quelques anciens d'Angola, sont venus acheter la "Granma", le quotidien officiel du Parti communiste cubain. Ils ne décolèrent pas. Leurs préoccupations? La Syrie. "Ces gens, Trump (prononcez Troumpe), Emmanuel Macron et celle d'Angleterre, sont des cochons. Il faut envoyer un missile sur Washington", vocifère Abelardo, ancien artilleur dans l'enclave de Cabinda, en Angola, lors de la guerre que les Cubains y ont mené entre 1975 et 1989.

Après avoir dénoncé l'Occident à qui mieux mieux, la tension retombe un temps et Nelson, 80 ans, longtemps technicien d'une fabrique de tabac, donne ses pronostics pour la succession annoncée de Raul Castro : "J'ai deux candidats en tête. Le premier est Bruno Rodriguez (l'actuel ministre des Affaires étrangères) et le second Miguel Diaz-Canel (l'actuel numéro deux du gouvernement). Rodriguez est quelqu'un d'intelligent qui maîtrise tous les dossiers, internationaux ou pas. Diaz-Canel en maîtrise moins et il manque un peu de profondeur."