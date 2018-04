A Cuba, le successeur de Raul Castro a été désigné

Sa nomination officielle aux fonctions de président du Conseil d'Etat et du pays doit être confirmée jeudi matin après le vote des députés, qui tourneront ainsi la page de six décennies de pouvoir exclusif des frères Castro. Depuis la révolution de 1959, Cuba n'a connu qu'une seule véritable transition à sa tête, en 2006, quand Fidel Castro, en proie à la maladie, a passé le témoin à son frère cadet après plus de 40 ans de pouvoir sans partage.

Raul Castro a engagé une série de réformes autrefois impensables comme l'ouverture de l'économie au petit entrepreneuriat privé et a surtout orchestré un rapprochement spectaculaire avec les Etats-Unis , l'ancien ennemi de la Guerre froide. En 2015, les deux pays ont renoué leurs relations diplomatiques et l'année suivante, Barack Obama a effectué une visite historique sur l'île.

Numéro deux du régime depuis 2013, Miguel Diaz-Canel est un homme du système qui a été préparé à assumer les plus hautes fonctions. Il représente régulièrement son gouvernement à l'occasion de missions à l'étranger et ses apparitions dans les médias sont de plus en plus fréquentes.