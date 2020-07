Bolsonaro finalement testé positif au coronavirus

Minimisation de la situation

Le président brésilien n'a pas non plus cessé de minimiser la gravité de la situation depuis le début de la pandémie alors qu'elle a déjà fait plus de 65.000 morts dans son pays. Le Brésil est le deuxème pays le plus touché (derrière les Etats-Unis) avec à ce jour plus de 1,6 million de cas de Covid-19.