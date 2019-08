Bolsonaro interdit les brûlis pour freiner les incendies en Amazonie

Le président Bolsonaro fait face à une pression croissante, à l'intérieur et à l'étranger, après la multiplication des incendies en Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde. Ceux-ci sont loin d'être "sous contrôle", contrairement aux affirmations du gouvernement: 1.044 nouveaux départs de feu ont été constatés mardi dans tout le Brésil, dont plus de 50% en Amazonie, selon l'Institut national de recherche spatiale (INPE). Cet organisme a compté que le nombre de feux depuis janvier dans le pays (83.329) est le plus élevé depuis 2010. Ils sont souvent provoqués par des agriculteurs ou éleveurs de bovins qui veulent plus de terres et que la politique du gouvernement actuel encourage.