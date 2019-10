De retour au pouvoir en Argentine, les péronistes veulent rassurer les marchés

Les marchés se sont montrés hésitants ce lundi, au lendemain de la victoire du péroniste de centre gauche Alberto Fernandez à la présidentielle en Argentine, pays lourdement endetté et englué dans la récession.

Le péroniste de centre gauche Alberto Fernandez, vainqueur dimanche de la présidentielle en Argentine, pays englué dans la récession et régulièrement en proie à des turbulences financières, affrontait lundi la réaction des marchés, fébriles avant le vote.

M. Fernandez l’a emporté dès le premier tour devant le président sortant libéral Mauricio Macri, avec 48,1% des voix contre 40,3% pour son adversaire, selon des résultats quasi-définitifs. Pour gagner dès le premier tour, M. Fernandez devait obtenir plus de 45% des voix, ou bien plus de 40% des voix avec un avantage de plus de 10 points sur le candidat arrivé en deuxième position.