Donald Trump remet l'Amérique latine sur le radar des Etats-Unis

Sans le soutien franc de l’administration Trump, Juan Guaido n’aurait sans doute pas tenté son coup de force contre le régime de Maduro. L’interventionnisme de Trump au Venezuela tranche avec la prudence de son prédécesseur, Barack Obama. Une prudence qui était notamment dictée par le passé compliqué des Etats-Unis en Amérique latine.

Les Etats-Unis ne sont pas seuls à soutenir Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela. Très vite, le Brésil et la plupart des autres pays d’Amérique latine, leur ont emboîté le pas. En Europe, la France, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont donné au président Maduro jusqu’à ce dimanche pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtront Guaido.

Dès août 2017, Trump évoquait une "option militaire" contre le régime de Maduro.

Mais, que l’on ne s’y trompe pas, si ce dernier est allé aussi loin dans son bras-de-fer avec Nicolas Maduro, c’est parce qu’il peut compter sur le soutien de l’administration Trump. Au lendemain de sa brève arrestation par les forces de sécurité vénézuélienne, le 13 janvier, le vice-président américain Mike Pence le contactait par téléphone et saluait son courage. Quelques jours plus tard, Guaido surprenait le monde (et ses partenaires de l’opposition, à en croire l’ex-candidat à la présidentielle Henrique Capriles), en s’autoproclamant Président par intérim.

Depuis ce coup de force, Washington n’a cessé de l’appuyer. Que ce soit à travers l’adoption de nouvelles sanctions frappant la compagnie pétrolière du Venezuela PDVSA (au risque de mettre à mal les raffineries américaines du golfe du Mexique), l’offre d’une aide humanitaire de 20 millions de dollars au peuple vénézuélien ou des menaces plus ou moins franches d’intervention militaire, l’administration Trump a jeté aux orties la prudence qui était de mise sous la précédente administration américaine.

Un passé compliqué

En août 2015, le président Obama avait ouvertement déclaré que l’époque où les Etats-Unis se mêlaient sans impunité des affaires du sous-continent latino-américain était révolue. Approchée à plusieurs occasions par des opposants vénézuéliens et même par certains militaires, l’administration Obama avait refusé de s’impliquer dans toute tentative de coup d’État contre Maduro, même si elle dénonçait régulièrement les dérives du régime et l’avait sanctionné. Il faut dire que l’intervention américaine en Irak, un autre gros producteur pétrolier, n’avait pas laissé de bons souvenirs. Et que les Etats-Unis tirent quelques casseroles dans la région.

De plus en plus impliqués dans les affaires latino-américaines à mesure que les anciens colonisateurs européens se retiraient, les Etats-Unis ont commencé à se montrer particulièrement interventionnistes pendant la guerre froide.

De plus en plus impliqués dans les affaires latino-américaines à mesure que les anciens colonisateurs européens se retiraient, les Etats-Unis ont commencé à se montrer particulièrement interventionnistes pendant la guerre froide. Les régimes jugés trop proches de Moscou, trop à gauche ou menaçant envers les intérêts économiques américains étaient dans leur viseur, à commencer par Cuba où ils chercheront plusieurs fois à renverser le régime castriste sans jamais y arriver.

Ils ont eu plus de "succès" au Chili, en Argentine, au Brésil, au Guatemala, au Panama et dans d’autres pays de la région, où ils n’hésiteront pas à soutenir des dictatures. Jusqu’à ce que la chute de l’Union soviétique sonne la fin d’une époque. Depuis, Washington s’est montré plus prudent, observant de plus loin les différents mouvements de balanciers qui ont fait basculer l’équilibre politique du sous-continent.

Trump impliqué d’emblée

Mais Trump a changé la donne, du moins au Venezuela, l’un des derniers bastions socialistes de la région. Dès août 2017, il évoquait une "option militaire" contre le régime de Maduro. D’après un article publié en septembre dernier dans le New York Times, l’administration US aurait même eu plusieurs réunions secrètes avec des hauts gradés de l’armée vénézuélienne prêts à renverser Maduro. Ces rencontres, qui se sont tenues en 2017 et 2018, n’ont débouché sur rien.

L’administration Trump a-t-elle estimé alors que Guaido avait les reins assez solides et le profil suffisamment rassembleur pour renverser Maduro?

Mais les choses se sont emballées début janvier lorsque cela a été au tour du parti Volonté Populaire de Guaido de prendre les rênes du Parlement (en vertu d’un accord entre les partis de l’opposition) et que Maduro a entamé son deuxième mandat présidentiel. L’administration Trump a-t-elle estimé alors que Guaido avait les reins assez solides et le profil suffisamment rassembleur pour renverser Maduro?

Ou plutôt, qu’elle pourrait l’influencer à sa guise? L’arrivée du populiste de droite Jair Bolsonaro à la tête du Brésil a-t-elle été vue comme la garantie d’un soutien de poids dans la région? Les Américains ont-ils reçu les assurances d’une partie de l’armée vénézuélienne qu’elle ne s’en prendrait pas à la population? Il y a peut-être un peu de tout cela dans la politique actuellement menée par Washington.

Le facteur pétrolier

On peut également difficilement oublier que le Venezuela dispose des plus grandes réserves d’or noir au monde. Fut un temps où c’était même le pays le plus riche d’Amérique latine. C’était avant que Chavez et Maduro ne puisent sans compter dans la manne pétrolière pour financer des programmes sociaux ultra-coûteux, que la corruption et le sous-investissement ne gangrènent l’industrie pétrolière et que les cours du pétrole ne chutent.