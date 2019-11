Evo Morales se réfugie au Mexique

Le président bolivien, Evo Morales, est parti se réfugier au Mexique. Son pays sombre dans le chaos: pillages, affrontements...

"Cela fait mal de quitter le pays pour des motifs politiques, mais je vais rester en contact", a écrit le président bolivien démissionnaire sur Twitter. "Je reviendrai bientôt avec plus de force et d'énergie." Evo Morales a quitté la Bolivie en avion, se disant victime d'un complot fomenté par son rival Carlos Mesa. Il se réfugie au Mexique, où il a obtenu l'asile.

"Après avoir pillé et tenté de mettre le feu à ma maison à Villa Victoria, des groupes vandales des putschistes [Carlos] Mesa et [Luis Fernando] Camacho ont fait irruption chez moi dans le quartier de Magisterio à Cochabamba. Je suis très reconnaissant à mes voisins qui ont arrêté ces raids", a encore twitté Morales, 60 ans.

Démissions, élections

Le premier président indigène de l'histoire de ce pays andin est vu par de nombreux compatriotes comme l'homme qui a apporté stabilité et croissance économique. Sous sa présidence, la Bolivie a affiché l'un des plus forts taux de croissance d'Amérique latine et son taux de pauvreté a été réduit de moitié. Mais sa volonté de rester au pouvoir en briguant un quatrième mandat lui a fait perdre une partie de ses soutiens, y compris au sein de la communauté indigène.

Il s'est retrouvé de plus en plus isolé tandis que la crise politique s'accélérait avec une grève générale et des manifestations. Le coup fatal a été porté par l'armée et la police, qui lui ont retiré dimanche leur soutien dans l'après-midi, l'appelant à démissionner "pour le bien de la Bolivie". Le président socialiste a donc démissionné, mais aussi les successeurs prévus par la Constitution dans l'hypothèse d'un départ du chef de l'État: le vice-président Alvaro Garcia, la présidente et le vice-président du Sénat ainsi que le président de la Chambre des députés, entraînant une vacance du pouvoir.

C'est donc la deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Añez, qui a revendiqué la présidence par intérim. "Nous allons convoquer des élections avec des personnalités qualifiées qui vont conduire le processus électoral afin de refléter ce que veulent tous les Boliviens", a-t-elle déclaré lundi.

Trump applaudit... Plusieurs alliés du dirigeant socialiste dans la région, parmi lesquels le président élu argentin Alberto Fernandez, ont dénoncé un coup d'Etat. La Russie a apporté son soutien à Evo Morales, accusant l'opposition de violences. Au Venezuela, des opposants du président Nicolas Maduro ont célébré la démission de Morales, qualifié de "dictateur", espérant que Maduro serait le prochain sur la liste. De son côté, Donald Trump a estimé que la démission de Morales constituait un "moment important pour la démocratie" et adressait un "signal fort aux régimes illégitimes du Venezuela et du Nicaragua".

L'armée dans la rue

Dans les rues, un climat de violence s'est installé, à tel point que la police, "dépassée" par la situation selon son chef à La Paz, a demandé l'aide de l'armée bolivienne, qui l'a acceptée.

Vue en plein écran ©EPA

De petites casernes de la police ont été pillées et brûlées dans plusieurs villes, tandis qu'une colonne de plusieurs centaines de partisans de Morales marchait vers La Paz depuis la ville voisine d'El Alto, un bastion du dirigeant socialiste. Arborant des whipalas, le drapeau symbole des peuples indigènes, et scandant "Maintenant oui, une guerre civile!", ils étaient des centaines en route vers la capitale, contraignant les magasins à fermer leurs portes. Des entreprises ont été attaquées, des bâtiments ont été incendiés et la plupart des écoles et commerces sont restés fermés lundi. Les transports publics étaient à l'arrêt et les routes bloquées.