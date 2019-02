Guaido et des alliés envisagent "toutes les options" contre Maduro

La pression internationale s’intensifie sur le président Maduro, après un week-end d’émeutes aux frontières du Venezuela.

À Cucuta, comme à d’autres points de la frontière avec le Venezuela, les camions d’aide humanitaire n’ont pas pu entrer dans le pays. Il y a eu des cris, du sang, des tirs de balles en caoutchouc et des projections de gaz contre les manifestants, samedi, durant toute la journée. Quatre personnes sont mortes et 300 blessées lors de la répression brutale menée par la Garde nationale bolivarienne, fidèle au président Maduro. Mais ce la n’a rien changé. Lundi, les émeutes ont fait place à une guerre des nerfs. Tout le monde se regardait en chien de faïence.

L’Europe veut "éviter une solution militaire". maja kocijancic porte-parole de la commission européenne

Le dirigeant socialiste, contesté par une cinquantaine d’États, n’a pas cédé d’un pouce face au président autoproclamé Juan Guaido, qui réclame des élections. La crise économique, marquée par une hyperinflation, fait toujours rage.

La défection d’une centaine de militaires pour le camp de Juan Guaido n’a pas bouleversé la donne. Nicolas Maduro doit sa survie politique au soutien de l’armée, la première institution du pays, forte de 365.000 membres et de 1,6 million de miliciens civils.

Le régime vénézuélien s’est félicité qu’"aucun camion" d’aide ne soit passé. Les États fidèles à Maduro, la Russie, la Chine et Cuba, ont réitéré leur soutien. Le média proche du Kremlin, Sputnik News, faisait état lundi de provocations par "des Colombiens armés" arrêtés au Venezuela. Le régime cubain s’est dit prêt à protéger celui du président Maduro.

Côté opposition, Juan Guaido et Luis Almagro, le secrétaire général de l’Organisation des États américains, parlaient d’un "massacre" à la frontière vénézuélienne.

Des photos sanglantes de Kadhafi

La pression internationale s’accroît sur le président Maduro, les critiques les plus dures venant des Etats-Unis. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, donnait le ton ce week-end en publiant sur Twitter des photos sanglantes de l’exécution de Kadhafi, suivies de celles de l’emprisonnement du dictateur panaméen Manuel Noriega et de l’arrestation du couple Ceaucescu. Le message est clair.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a donné à plusieurs reprises des signes d’une possible intervention militaire américaine au Venezuela, alors que Barack Obama s’était cantonné à des sanctions économiques. L’option militaire est sur la table, bien qu’elle soit des plus hasardeuses, vu la taille de l’armée vénézuélienne et le soutien d’au moins deux grandes puissances du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Groupe de Lima prône une "solution pacifique"

Le Groupe de Lima, composé de quatorze États hostiles à Nicolas Maduro (13 pays d’Amérique latine et le Canada), s’est réuni lundi à Bogota sous la présidence des Etats-Unis. Pour la première fois, Juan Guaido assistait à une réunion de ce groupe. Le week-end, il demandait à ses alliés d’envisager "toutes les options possibles" contre Maduro.

Le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, était présent. Pour lui, "les violences" perpétrées par les forces vénézuéliennes lors de la tentative de passage de l’aide ont "renforcé la détermination des Etats-Unis à soutenir Juan Guaido".

En dépit des exercices de musculation de Washington, le Groupe de Lima a réitéré sa volonté d’une solution "de forme pacifique" et d’"une transition démocratique", tout en dénonçant "l’usage de la force et des violations massives des droits humains". Pour l’instant, il envisage des actions financières et politiques.

Un signal clair de l’UE

À Bruxelles, la Commission européenne a lancé un signal tout aussi clair. "Nous avons besoin d’une résolution de la crise qui soit pacifique", a dit Maja Kocijancic une porte-parole pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. L’Europe veut "éviter une solution militaire", a-t-elle insisté.

Depuis le début de cette crise, l’UE réclame l’organisation d’élections démocratiques "le plus rapidement possible". En février, la haute représentante de l’UE, Federica Mogherini, prenait la tête d’un groupe de contact chargé de "stimuler" la tenue de ces élections et de gérer l’aide humanitaire aux Vénézuéliens, pour laquelle elle a dégagé 16 millions d’euros.

Une majorité d’États européens, dont la Belgique, ont reconnu Juan Guaido comme président ad interim du Venezuela sur fond de soupçon de fraudes lors de la dernière présidentielle. Mais l’UE, divisée et sans compétence formelle dans ce domaine, n’a pu reconnaître le président Guaido.