Guaido n'exclut par l'intervention armée pour chasser Maduro

Assis dans un large fauteuil de cuir, Juan Guaido, ingénieur de formation âgé de 35 ans, opposant au président Maduro et président de l'Assemblée nationale, s'explique sur l'évolution de la crise politique depuis qu'il s'est proclamé le 23 janvier président par intérim du Venezuela, un statut que lui reconnaissent à ce jour une quarantaine de pays, les États-Unis en tête.

Votre main ne tremblerait-elle pas pour autoriser une intervention militaire des États-Unis ?

Nous ferons tout ce qui sera nécessaire, tout ce que nous avons à faire, pour sauver des vies humaines, pour que des enfants cessent de mourir. "Nous allons faire tout ce qui a le coût social le moins élevé, qui génère de la gouvernabilité et de la stabilité pour pouvoir répondre à l'urgence.

Ce que fait Maduro, c'est tenter d'avoir un ennemi extérieur, tenter de créer une cause commune avec une partie de la gauche mondiale. Mais ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question d'humanité, et nous ferons tout ce que nous pourrons de manière souveraine, autonome, pour parvenir à la fin de l'usurpation (de Nicolas Maduro, ndlr), au gouvernement de transition et à des élections libres.