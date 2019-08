Incendies en Amazonie: Macron s'en mêle, Bolsonaro parle de "colonialisme"

Dans deux tweets successifs, M. Bolsonaro a accusé M. Macron d'"instrumentaliser une question intérieure au Brésil et aux autres pays amazoniens" avec "un ton sensationnaliste qui ne contribue en rien à régler le problème". "Le gouvernement brésilien reste ouvert au dialogue, sur la base de faits objectifs et du respect mutuel", a écrit le président d'extrême droite. "La suggestion du président français selon laquelle les affaires amazoniennes soient discutées au (sommet du) G7 sans la participation de la région évoque une mentalité colonialiste dépassée au 21e siècle".

Arrivé au pouvoir en janvier dernier, Bolsonaro s'est engagé à favoriser le développement de l'Amazonie en l'ouvrant davantage aux investissements agricoles et miniers. Il a aussi promis de réduire les amendes imposées aux exploitants qui contreviendraient aux règlementations environnementales.

"La situation est hors de contrôle"

Ces incendies qui durent depuis plus de deux semaines ont atteint un nombre record cette année, dévastant une zone considérée comme essentielle dans la lutte contre le changement climatique. D'après l'Institut national de recherche spatiale (INPE), 75.336 feux de forêt ont été enregistrés au Brésil de janvier jusqu'au 21 août, soit 84% de plus que sur la même période de l'an dernier, et plus de 52% concernent l'Amazonie.

Pour la militante écologiste et ancienne ministre de l'Environnemen de Lula, Marina Silva, la situation est "hors de contrôle".