L'ex-président brésilien Lula va être incarcéré

Le Tribunal suprême brésilien a jugé que l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva devait commencer à purger la peine de 12 ans de prison à laquelle il a été condamné pour corruption et a rejeté sa demande d'un maintien en liberté le temps que tous les recours soient épuisés. La décision du Tribunal suprême fédéral, prise par six voix contre cinq, représente un coup pour l'homme politique le plus populaire du Brésil qui cherche à sauver sa carrière alors qu'il a six autres procès pour corruption en cours.