L'explosion de colère sociale a fait 18 morts au Chili

Le Chili reste secoué par une violente crise alors que les principaux syndicats et acteurs sociaux ont appelé à la grève générale ces mercredi et jeudi. Manifestations et pillages ont déjà fait 18 morts, dont un enfant de quatre ans. Neuf des seize régions du pays sont sous état d’urgence. Des militaires patrouillent dans les rues pour la première fois depuis la fin de la dictature du général Augusto Pinochet, en 1990. L’annonce d’une hausse de 3,75% du prix du ticket de métro - suspendue depuis - a déclenché les premières manifestations vendredi dernier.