La Bolivie a une présidente ad interim, Morales dénonce un coup d'Etat

Coup d'Etat?

"Le coup d'Etat le plus astucieux et le plus odieux de l'histoire a eu lieu", a aussitôt réagi sur Twitter l'ex-chef de l'Etat socialiste depuis son exil au Mexique, dénonçant la proclamation de Jeanine Añez, "entourée d'un groupe de complices et dirigée par l'armée et la police qui répriment le peuple". Morales a promis de poursuivre "la lutte", affirmant qu'il ne cesserait pas de "faire de la politique". "Tous les peuples ont le droit de se libérer", a dit celui qui a longtemps incarné un symbole d'émancipation pour les populations indigènes de son pays.