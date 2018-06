La Colombie vote pour une présidentielle inédite

Les Colombiens doivent se rendre aux urnes ce dimanche pour se choisir un nouveau président. Le duel se jouera entre la gauche et la droite. Chaque candidat défend une vision opposée du processus de paix avec la dernière guérilla du pays.

Les Colombiens ont commencé à voter dimanche lors d'un duel inédit entre droite et gauche, au second tour d'une élection cruciale pour la paix, et qui va désigner le successeur de Juan Manuel Santos, artisan du pacte historique avec l'ex-guérilla Farc.