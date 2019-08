La forêt amazonienne en flammes. À qui la faute?

Puits de carbone

Selon un chercheur de l'Institut de recherche environnementale sur l'Amazonie, interrogé par l'AFP, la hausse dramatique du nombre d'incendies en Amazonie brésilienne est avant tout causée par la progression de la déforestation . Il remet en cause l'argument du gouvernement brésilien qui affirme que cette augmentation du nombre d'incendies serait due à la sécheresse , habituelle en cette période de l'année. "La déforestation explique la majorité des incendies. Historiquement, ils sont liés à l'avancée de la déforestation, conjuguée à des périodes de saison sèche intense. Mais en 2019 nous n'avons pas une sécheresse aussi sévère que lors des années précédentes, or il y une hausse substantielle des incendies. Tout indique donc que la saison sèche n'est pas du tout le facteur prédominant. S'il y avait eu plus de sécheresse, cela aurait été bien pire", affirme Paulo Moutinho.

Il faut savoir que Jair Bolsonaro est la cible d'une avalanche de critiques de scientifiques, d'ONG de préservation de l'Amazonie et des populations indigènes pour son soutien au développement de l'agriculture et de l'exploitation minière , notamment dans des zones protégées .

Impact sur la santé, l'économie...

Quelles seront les conséquences de ces incendies? "Il y a d'abord une perte de la biodiversité et de la fonction de la forêt, celle de fournir des nuages à l'atmosphère pour produire la pluie. En outre, les fumées au-dessus des villes amazoniennes ont de graves conséquences sur la santé, provoque de sérieux problèmes respiratoires. Et cela se traduit en dommages économiques", analyse Paulo Mourinho.

Le chercheur plaide pour que le gouvernement brésilien lance au plus vite une campagne de contrôle et de prévention de la déforestation. Il précise encore que "la zone du bassin amazonien (au Brésil et dans d'autres pays) qui a été déforestée est équivalente à la surface du territoire français. Cela représente environ 20%. Il en reste encore 80%." Est-il trop tard? "Nous avons encore le temps d'éviter un effondrement fonctionnel de la forêt, mais la solution doit être rapide. Il faut prendre en compte également le fait que la dégradation de la forêt ne vient pas seulement de la déforestation. Il y aussi les effets du changement climatique, des phénomènes toujours plus fréquents tels qu’'El Niño', qui apportent beaucoup de sécheresse en Amazonie."