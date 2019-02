La pression internationale monte contre Maduro après une journée de violences

Les forces de sécurité vénézuéliennes ont tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour repousser les camions qui transportaient l'aide humanitaire à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Le chef de l'opposition, Juan Guaido, a appelé samedi soir la communauté internationale à n'écarter aucune option pour libérer le pays.

Il a qualifié de "brutes" les forces de sécurité vénézuéliennes qui ont durement réprimé des manifestations samedi , faisant deux morts selon l'ONG Foro Penal, opposée au gouvernement de Maduro, et plus de 300 blessés, dont des Colombiens, selon le gouvernement de Bogota et différentes sources.

"Ils ont tiré des gaz lacrymogènes, beaucoup, on ne pouvait pas résister, on perdait des forces. Et alors qu'on essayait de retrouver notre souffle, ils nous ont tiré dessus", a raconté à l'AFP Edinson Cisneros, blessé au cours d'affrontements sur le pont Francisco de Paula Santander qui relie la ville vénézuélienne d'Ureña à la ville colombienne de Cucuta, et qui est bloqué par les militaires de la Garde nationale bolivarienne (GNB).