Le Venezuela au centre d'une réunion de crise à Ottawa

Quelques heures après l'expiration de cet ultimatum, Ottawa doit accueillir ce lundi matin une réunion de crise des ministres des affaires étrangères du Groupe de Lima, qui regroupe le Canada et une dizaine de pays latino-américains.

Des "participants de l'ensemble de la communauté internationale" devraient également se joindre aux discussions, selon le ministère canadien des Affaires étrangères. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo y participera par vidéoconférence, a indiqué le département d'Etat. Et l'Union européenne pourrait aussi y prendre part.

"Trois piliers de la crise"

Cette réunion, censée débuter à partir de 9h00 locales (15h00 HB), vise à discuter des "trois piliers de la crise vénézuélienne" , selon l'expression de la diplomatie canadienne: humanitaire, économique et politique. Une conférence de presse est prévu à l'issue des débats, vers 21h30.

Le Premier ministre Justin Trudeau, qui s'est impliqué personnellement dans cette crise, a téléphoné à Juan Guaido. Les deux hommes ont appelé à l'organisation d'une présidentielle "libre et juste" et réaffirmé "l'illégitimité" de Nicolas Maduro.

Juan Guaido soutenu

Pour la ministre française des Affaires européennes Nathalie Loiseau, la position de Madura face à des élections anticipées est : "je vais organiser des élections législatives, sous-entendu je veux me débarrasser du président du Parlement (où l'opposition est actuellement majoritaire, ndlr), Guaido, qui est justement soutenu par les manifestants. Là encore, cette réponse est une farce, une farce tragique", ajoutait-elle.

Jeudi, le Parlement européen a reconnu l'autorité de Juan Guaido et a appelé l'ensemble des pays de l'Union européenne à faire de même. Les Etats-Unis, le Canada et de nombreux pays d'Amérique latine, dont la Colombie et le Brésil, ont déjà reconnu Juan Guaido.