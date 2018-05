Le Venezuela en crise s'apprête à réélire (sans doute) Maduro

Nicolas Maduro a cadenassé l’élection présidentielle de dimanche qu’il devrait remporter. La population, elle, est désabusée.

Les Vénézuéliens sont appelés aux urnes dimanche pour une présidentielle dont l’issue ne fait quasi aucun doute. Nicolas Maduro devrait en effet remporter un deuxième mandat de six ans à la tête du pays qui fait pourtant face à une grave crise économique. Mais le dirigeant chaviste a su assurer ses arrières en écartant ses principaux opposants d’une élection qualifiée de "mascarade" par Washington. Ses deux rivaux – Henri Falcon, un ancien militaire et ex-gouverneur de l’État de Lara, et Javier Bertucci, un pasteur évangéliste et homme d’affaires – n’ont aucune chance de percer.

La communauté internationale a tenté de forcer la main de Maduro, sans succès. Lundi, le groupe de Lima, une alliance de 14 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, a encore dénoncé la radicalisation de son gouvernement et exigé la suspension du scrutin. Quelques jours plus tôt, c’était le Parlement européen qui appelait à une telle suspension, le temps que puissent être organisées des élections "crédibles, transparentes et ouvertes". À Washington, on a continué à menacer les responsables vénézuéliens de nouvelles sanctions.

Dérives totalitaires

Mais Maduro persiste et signe. L’ancien chauffeur de car veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Au lendemain de la victoire d’une vaste coalition de partis de l’opposition aux législatives de 2015, il avait ainsi muselé le Parlement avant de le faire remplacer par une assemblée constituante, totalement acquise à la cause chaviste, en août 2017. Les arrestations d’opposants se sont également multipliées, poussant de nombreux d’entre eux à l’exil. La population avait manifesté en masse au printemps et à l’automne dernier contre les manœuvres de Maduro et la dégradation des conditions de vie. Pas moins de 120 personnes ont perdu la vie lors de ces manifestations. Mais les Vénézuéliens devraient bouder le scrutin de dimanche, convaincus que rien ne changera.

Pétrole en berne

Le modèle économique mis en place par Hugo Chavez, le prédécesseur de Nicolas Maduro, et qui reposait sur la manne pétrolière pour financer de généreux programmes sociaux, s’est effondré à la chute des cours pétroliers. Alors que le pays disposerait de réserves de pétrole supérieures à celles de l’Arabie saoudite, sa production pétrolière a chuté de 28% en un an. La situation est telle qu’il doit aujourd’hui importer du pétrole pour répondre à sa demande intérieure et continuer à approvisionner à prix d’ami ses alliés régionaux (Cuba, Haïti, le Nicaragua, etc.). Parallèlement, le Venezuela n’a plus les moyens d’importer toute une série de produits de première nécessité, dont des médicaments. Des problèmes auxquels Maduro n’offre aucune solution.