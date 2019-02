Le Venezuela ordonne la fermeture de sa frontière avec la Colombie

"En raison des menaces sérieuses et illégales proférées par le gouvernement de Colombie contre la paix et la souveraineté du Venezuela, le gouvernement a pris la décision d'une fermeture totale temporaire" de tous les ponts qui relient les deux pays dans l'Etat de Tachira, a tweeté la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez."La normalité aux frontières sera rétablie quand les actes grossiers de violence contre notre peuple et notre territoire seront sous contrôle", a-t-elle ajouté. Trois ponts enjambant le fleuve Tachira, qui sépare le Venezuela de la Colombie, sont actuellement ouverts à la circulation dans l'Etat du même nom, parmi lesquels le pont Simon Bolivar, dans la ville de San Antonio, une voie de passage très fréquentée par les piétons. Un quatrième, le pont de Tienditas qui relie le Venezuela à Cucuta, est bloqué depuis début février par l'armée vénézuélienne.