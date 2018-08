Le Venezuela passe au "bolivar souverain"

C’est l’énième épisode de ce qui ressemble de plus en plus à une fuite en avant du président vénézuélien Nicolas Maduro. Lundi, de nouveaux billets de banque sont entrés en circulation au Venezuela où l’inflation est attendue à 1.000.000% cette année. Dénommées "bolivar souverain", les nouvelles coupures comptent cinq zéros de moins que les anciennes, lancées il y a dix ans et appelées "bolivar fort".