Le président argentin annonce des baisses d'impôts, le peso plonge

Le président argentin Mauricio Macri a annoncé ce mercredi qu'il souhaitait réduire les impôts sur les bas salaires et accroître les aides sociales pour soutenir l'économie du pays. Des annonces qui ont provoqué une nouvelle chute du peso.

Macri a subi dimanche un revers cinglant lors des primaires en vue de l'élection présidentielle prévue le 27 octobre. La candidate de l'opposition, l'ancienne présidente Cristina Fernandez, a recueilli 47,65% des suffrages, reléguant Macri à plus de 15 points. Ce résultat qui augure mal des chances de réélection du chef de l'Etat sortant a provoqué des turbulences sur les marchés financiers qui craignent un retour à une politique d'interventionnisme économique menée par l'ancien gouvernement.

Macri a également annoncé que les prix des carburants seraient gelés pendant 90 jours dans le cadre de son plan visant à réduire les effets de la crise économique. "Je prends les mesures que je vous présente maintenant parce que je vous ai entendus. J'ai entendu ce que vous avez voulu me dire dimanche ", a déclaré le président argentin. "Ces mesures vont apporter un soulagement à 17 millions d'ouvriers et à leurs familles", a-t-il poursuivi.

L'effondrement du peso ainsi que la chute des marchés lundi, la pire depuis la crise de la dette du pays en 2001, ont eu des répercussions sur les marchés de l'énergie. Sur le marché des changes, le peso a ouvert mercredi en baisse de 12,3% à 61 pour un dollar après l'annonce des mesures par le président, marquant ainsi la troisième ouverture consécutive du marché avec de lourdes pertes. Il avait clôturé en baisse de 4,29% à 55,9 pour un dollar américain mardi, après avoir touché 59 plus tôt dans la journée. La monnaie avait atteint son plus bas niveau historique lundi, soit 65 pour un dollar, soit une baisse de 30%. Ainsi, la devise argentine a perdu le quart de sa valeur depuis l'annonce du résultat des primaires dimanche soir.