Les défis qui attendent le nouveau président brésilien d'extrême droite

Jair Bolsonaro était jusqu’ici un sulfureux député fédéral, davantage connu pour ses provocations que pour son travail législatif - en 27 ans à la Chambre des députés, il n’a réussi à faire approuver que deux projets de lois. Il prendra donc la tête du mastodonte latino-américain, sans jamais avoir exercé de poste exécutif, et entouré d’un cercle de personnes "inexpérimentées en politique", souligne Christian Lynch, spécialiste de la droite brésilienne à l’Institut des Etudes sociales et politiques de l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro. "Ils sont issus d’un ‘bas-clergé’, ce sont des inconnus des élites intellectuelles, techniques et politiques", ajoute t-il. Une réunion est prévue demain, au domicile du président, à Rio, pour décider et annoncer les premiers noms qui formeront son équipe gouvernementale. Un des plus attendus est celui de Paulo Guedes, gourou ultra-libéral de Jair Bolsonaro, pressenti pour le ministère des Finances.