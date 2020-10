Luis Arce, dauphin d'Evo Morales, nouveau président de Bolivie

Luis Arce, ancien ministre de l'Économie, 57 ans, s'impose avec plus de 52% des voix, selon plusieurs sondages de sortie des urnes, soit plus de 20 points devant son principal rival, le centriste Carlos Mesa.

"La Bolivie a renoué avec la démocratie"

Craintes de violences

En 2019, le dépouillement avait été suspendu pendant plus de 20 heures. À sa reprise, Evo Morales avait été déclaré vainqueur dès le premier tour. L'opposition avait dénoncé des fraudes et des heurts avaient eu lieu entre partisans et détracteurs du MAS. Lâché par la police et l'armée, Evo Morales avait finalement démissionné, avant de fuir au Mexique puis en Argentine.