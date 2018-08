Lula en lice pour la présidentielle, malgré son incarcération

Probablement exclu

L'écologiste Marina Silva a été investi samedi par le REDE ("Réseau durable", centre-gauche). L'ancien gouverneur de Sao Paulo Geraldo Alckmin a quant à lui été choisi par le Parti social-démocrate brésilien (PSDB, centre-droit). Dans un sondage récent, qui exclut Lula de la course à la présidence, Silva et Alckmin sont respectivement deuxième et troisième dans les intentions de vote, derrière le candidat d'extrême-droite Jair Bolsonaro.