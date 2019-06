Morose, Cuba dit adieu aux derniers navires de croisière américains

Le Christ est là pensif, majestueux. Son immense statue blanche, sise sur les hauteurs du quartier de Casablanca, domine la baie de La Havane. À quelques centaines de mètres du Christo (Christ) de la capitale, les derniers paquebots chargés d’Américains déversent leurs contingents de Yankees. Très vite, des guides et des chauffeurs d’Almendrones, ces vieilles voitures américaines des années 30 à 50, prennent en charge les touristes. Ils partent pour un tour de ville au pas de course. Ce sont les derniers croisiéristes américains.

Washington en embuscade

Difficultés alimentaires

Un scénario qui se répète, même s’il est moins aigu que par le passé. Des produits en vente libre ne sont plus disponibles que via le carnet de rationnement en quantités infinitésimales. La guerre des estomacs creux a commencé. Les Havanais ont faim. Sans famine. Une cinquantaine de mères de famille se précipitent vers le rationnement pour un peu de mortadelle rosâtre. L’attente dure des heures. "Les rayons sont vides. Il y avait du poulet du Canada ou du Brésil jusqu’en début d’année. C’est fini. Les œufs ont disparu. Le prix du carton de 33 œufs à 33 pesos (1,2 €) a triplé. Et encore faut-il le trouver", conte Ernestico, 22 ans. Avec sa novia (fiancée), Yessica, 18 ans, étudiante en cosmétologie, il traque le moindre aliment. Une maigre pitance. Les deux tourtereaux partent, des heures durant, loin de leurs domiciles. Toujours tirés à quatre épingles. Au pays des écuelles vides, la révolution doit rester sensuelle. "Pour dénicher quelque chose, il faut aller chaque fois de plus en plus loin", dit Ernestico. Yessica, une petite brune malingre, acquiesce et rêve d’ailleurs. Comme bien des Cubains.