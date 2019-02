"Parfum de guerre froide" autour du Venezuela

Le Conseil de sécurité de l’ONU a bloqué deux résolutions opposées, des Etats-Unis et de la Russie, sur le Venezuela. Cette situation rappelle les heures les plus tendues de la guerre froide. Washington semble renoncer à ses menaces d’intervention armée pour destituer le président Maduro.

"Le Conseil de sécurité de l’ONU est très divisé, il y a un parfum de guerre froide à propos du Venezuela", explique à L’Echo une source européenne sous couvert de l’anonymat. L’expression "parfum de guerre froide" dit tout, d’autant qu’elle est tirée d’un câble provenant d’un poste diplomatique à New York. Un mois après que Juan Guaido se soit autoproclamé président par intérim du Venezuela, la crise est profonde. Et explosive.

Le jeune président de la Chambre a poursuivi ce jeudi sa tournée des États voisins, cherchant cette fois au Brésil le soutien du président d’extrême droite Jair Bolsorano pour renverser Nicolas Maduro. Le président par intérim s’est dit déterminé à rentrer à Caracas après cette tournée.

Au moment même, le Conseil de sécurité des Nations unies recalait deux résolutions opposées sur le Venezuela, l’une des Etats-Unis, l’autre de la Russie. Ce blocage laisse entrevoir la lenteur avec laquelle cette crise se résoudra. Une majorité de neufs États membres du Conseil de sécurité, dont la Belgique, s’est exprimée en faveur de la résolution américaine en soutien à Juan Guaido. La Russie et la Chine ont opposé leur veto. Dans ce texte, Washington réclame "des élections libres, justes et crédibles", en rejetant la responsabilité de la crise humanitaire en cours au Venezuela sur le président Maduro. Mais la résolution n’évoque plus le recours à la force. Pas plus qu’elle n’apporte "un plein soutien" à l’Assemblée nationale dirigée par Juan Guaido. Elle en reconnaît "l’autorité constitutionnelle".

Courbe rentrante

"Les Etats-Unis se rendent compte que le changement au Venezuela prendra du temps", affirme un diplomate européen. Les menaces proférées par le président Donald Trump et le secrétaire d’État Mike Pompeo semblent s’évanouir. L’administration Trump, rompant avec la stratégie des sanctions économiques prônée par Barack Obama, avait envisagé d’envoyer cinq mille hommes dans la région pour mener une action militaire. Mais une telle opération n’était envisageable qu’en cas de défection massive au sein de l’armée de la république bolivarienne.

Le week-end dernier, lors des émeutes entourant la tentative avortée d’acheminer de l’aide humanitaire au Venezuela, environ 150 soldats ont déserté, répondant à l’appel de Juan Guaido. Quelques centaines ont suivi cette semaine. C’est trop peu. La Maison-Blanche se doit de faire profil bas.

Le Venezuela n’est pas le Panama. Son armée compte plus de 365.000 militaires et une réserve d’1,6 million de civils. Sa hiérarchie, où l’on dénombre plus de deux mille généraux, plus qu’au sein de l’Otan, est fidèle au président Nicolas Maduro. Un conflit ouvert entre les Etats-Unis et le Venezuela coûterait cher au continent américain.

La Belgique a œuvré en coulisses à New York pour que la résolution présente une tonalité apaisante. Le mot "pacifique" revient à plusieurs reprises dans la déclaration. La Russie a proposé une résolution modérée, prohibant l’usage de la force. Elle a été rejetée par une majorité des États membres du Conseil de sécurité. Moscou et Pékin dénoncent depuis le début cette crise l’ingérence occidentale dans les affaires intérieures du Venezuela. C’est pourquoi le projet de résolution russe invite à respecter les principes de "neutralité, impartialité et indépendance dans la fourniture d’une aide internationale".