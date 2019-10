Réélection très contestée du président bolivien

Le décompte des votes fait polémique

Pourtant, les premiers chiffres partiels le soir du vote, dimanche, laissait entrevoir un second tour. Le dépouillement fait polémique. L'opposition et des observateurs internationaux soupçonnent des fraudes. L'Union européenne avait ainsi appelé à "mettre un terme au processus de dépouillement en cours", estimant que "la meilleure option serait la tenue d'un second tour pour rétablir la confiance et s'assurer du respect du choix démocratique du peuple bolivien". Les Etats-Unis, le Brésil, l'Argentine et la Colombie ont demandé qu'un second tour ait lieu si l'Organisation des Etats américains (OEA) ne confirmait pas le résultat du premier tour. L'OEA, dont la mission d'observation avait fait part de sa "surprise" et son "inquiétude" face au revirement du décompte, a accepté de réaliser un audit des résultats. Aucune précision sur la date et les conditions de cette mission n'a encore été communiquée.